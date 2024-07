Ufficiale Il Wolfsburg annuncia il nuovo attaccante: Amoura lascia l'Union-SG per 17 milioni

vedi letture

Investimento importante per il Wolfsburg. Il club tedesco ha acquistato l'attaccante algerino Mohamed El Amine Amoura versando nelle casse dell'Union Saint-Gilloise ben 17 milioni di euro. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

Amoura, 24 anni, è stato uno dei migliori giocatori dell'ultimo campionato belga. Arrivato l'estate scorsa dal Lugano per appena 4 milioni di euro, ha realizzato 23 reti e 8 assist in 48 partite nella scorsa stagione. Per lui anche 27 presenze e 6 reti con la nazionale nordafricana.