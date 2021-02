Incedibile: il Real Madrid ha deciso che Casemiro resterà al Santiago Bernabeu

Il Real Madrid ha deciso: Casemiro è intoccabile. Probabilmente è il vero incedibile delle Merengues, spiega Marca e non ascolterà nessuna offerta per il suo addio. Chiaro: Valverde, Courtois, Carvajal, Kroos, Rodrygo e Vinicius saranno gli altri che farnano parte del progetto futuro ma tra questi il leader sarà sempre il brasiliano. No alle offerte, no al PSG. Casemiro, contratto adessi in scadenza nell'estate del 2023, resta a Madrid.