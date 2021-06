Infelice al Barcellona? Griezmann: "Sì, quando non giocavo e non mi sentivo importante"

vedi letture

Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona attualmente impegnato con la nazionale francese, ha rilasciato un'intervista a L'Equipe in cui s'è soffermato anche sulla sua esperienza in Catalogna: "Infelice al Barcellona? Sì. Perdere il campionato, ad esempio, m'intristisce. Anche ad inizio stagione lo ero, perché non giocavo, non mi sentivo importante. Io sono abituato a giocare tutte le partite, soprattutto i big match, invece andai in panchina contro il Real Madrid. E' doloroso vedere i compagni riscaldarsi in campo mentre tu non sei con loro. Ma sono le decisioni dell'allenatore e dobbiamo accettarle, facendo tutto il possibile affinché cambi opinione".