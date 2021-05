Inghilterra, Frank Lampard entra nella Hall of Fame della Premier League

Frank Lampard entra nella Premier League Hall of Fame. L'ex stella del Chelsea raggiunge così Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona e Roy Keane. Nel corso della sua carriera è riuscito a diventare il miglior marcatore di tutti i tempi dei blues, con i quali ha vinto 3 volte il campionato.

A midfielder widely regarded as one of the best of his generation, viewed as a hero among @ChelseaFC fans and respected across the footballing divide

🔵 Frank Lampard is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/EBZYOdVGjD

— Premier League (@premierleague) May 19, 2021