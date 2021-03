Inghilterra, Rashford non ci sarà con San Marino. Southgate sceglie Pope tra i pali

vedi letture

Marcus Rashford non disputerà la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo di stasera contro San Marino. L'attaccante del Manchester United era in forte dubbio a causa di un problema al piede che gli ha impedito di allenarsi con il resto della squadra nella seduta di ieri. Gareth Southgate non lo ha inserito nella lista dei convocati. Tra i pali, il CT sembra aver scelto Nick Pope per sostituire l'infortunato Jordan Pickford.