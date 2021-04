Inter Miami, sconfitta con il Galaxy all'esordio stagionale in MLS: non basta Higuain

vedi letture

Non è bastato il gol (su calcio di rigore) di Gonzalo Higuain all'Inter Miami, sconfitto all'esordio nella Eastern Conference di Major League Soccer dai Los Angeles Galaxy. L'ex squadra di Ibra ha per due volte riacciuffato il club di Beckham, in vantaggio prima con Robinson e poi con il Pipita, grazie alla doppietta del Chicharito Hernandez e al gol-vittoria di Kljestan. Inizia con il piede sbagliato, dunque, la nuova stagione in MLS dell'ex centravanti bianconero.