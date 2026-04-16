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Inter Miami senza allenatore, ma Beckham: "Dobbiamo lasciare che le cose si stabilizzino"

Inter Miami senza allenatore, ma Beckham: "Dobbiamo lasciare che le cose si stabilizzino"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:36Calcio estero
Yvonne Alessandro

Il comproprietario dell'Inter Miami, David Beckham, nonché presidente ha preso parola nelle ultime ore per fare il punto della situazione in merito al suo club. Infatti, nella giornata di martedì, Javier Mascherano ha annunciato che si è dimesso ufficialmente dalla carica di allenatore per motivi personali, con il diesse Guillermo Hoyos alla guida della squadra come capo allenatore ad interim. "Con l'addio di Javier avvenuto due giorni fa, la situazione è ovviamente difficile", ha confidato il numero uno della società di MLS a CBS Sports.

"È reduce dalla scorsa stagione in cui abbiamo vinto il nostro primo campionato. È una persona straordinaria, un grande allenatore, i giocatori lo adoravano, ma ovviamente queste cose accadono nei club di calcio e dobbiamo andare avanti", ha guardato oltre Beckham. Quando al futuro: "Dovremo trovare un nuovo allenatore a un certo punto, ma al momento dobbiamo lasciare che le cose si stabilizzino. Come ho detto, possedere una squadra comporta sempre delle sfide".

Mascherano ha lasciato l'Inter Miami dopo quasi un anno e mezzo, raccolta l'eredità di Gerardo "Tata" Martino e portando Messi e il resto della squadra al trionfo in MLS Cup 2025, alla finale di Leagues Cup e alla semifinale della Concacaf Champions Cup. La squadra rosanero occupa attualmente il terzo posto nella classifica della Eastern Conference, ma è stata eliminata dal Nashville SC negli ottavi di finale della Concacaf Champions Cup. Il sostituto momentaneo in panchina, Hoyos, ha dichiarato: "Sono al servizio del club e questo significa che oggi mi trovo in una situazione diversa. Un paio di giorni fa avevo un ruolo diverso, ora sono qui per qualunque cosa serva alla società. In questo caso, siamo in prima linea, come ci piace dire". Il debutto da allenatore dell'Inter Miami avverrà nel weekend, in trasferta contro i Colorado Rapids.

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