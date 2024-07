Ufficiale Ipswich, colpo per la difesa: annunciato l'ingaggio di Jacob Greaves dall'Hull City

vedi letture

Colpo dell'Ipswich, fresco di ritorno in Premier League. Dall'Hull City viene preso Jacob Greaves, difensore centrale classe 2000 pagato 21,5 milioni di euro. Di seguito il comunicato ufficiale: "Jacob Greaves è il terzo acquisto estivo del Club, avendo firmato un contratto quinquennale con il Portman Road.

Il difensore arriva dall'Hull City per una cifra non resa nota e si unirà immediatamente ai suoi nuovi compagni di squadra, pronti per il ritiro pre-campionato in Austria che inizierà questo fine settimana. Jacob, 23 anni, è cresciuto nelle giovanili dei Tigers e nella stagione 2019/20 è stato prestato al Cheltenham Town.

Ha esordito in campionato con l'Hull nella vittoria per 3-0 in trasferta contro il Rochdale nell'ottobre 2020 e in totale ha giocato più di 150 partite di campionato con il club dell'Humberside. Difensore centrale potente, Jacob è stato nominato nella Squadra della Stagione 2023/24 dello Sky Bet Championship e si è aggiudicato il premio di Giocatore dell'Anno dell'Hull".