Ufficiale Ibrahima Kebé lascia il Girona: c'è la risoluzione consensuale del contratto

Il Girona e Ibrahima Kebé hanno trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il centrocampista maliano al club catalano. Kebé era approdato al Girona nel 2019, proveniente dal Peralada, squadra affiliata al club biancorosso. Dopo essersi messo in mostra con la squadra riserve, ha esordito nella stagione 2020/21, conquistandosi gradualmente un posto in rosa grazie alle sue prestazioni solide a centrocampo.

Nel corso della sua avventura con il Girona, il classe 2000 ha disputato 69 partite ufficiali con la prima squadra. È stato parte integrante del gruppo che, nella stagione 2021/22, ha conquistato la promozione in Liga, contribuendo con impegno e continuità in una fase cruciale della storia recente del club. Nelle ultime stagioni, Kebé è stato ceduto in prestito, prima al Mirandés, in Segunda División, poi al Lommel SK, nella seconda divisione belga, dove ha continuato il suo percorso di crescita professionale.

Attraverso un comunicato ufficiale, il Girona ha voluto ringraziare Kebé per la dedizione dimostrata durante la sua permanenza e gli ha augurato il meglio per il futuro, sia a livello personale che sportivo.