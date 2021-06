Jadon Sancho ha deciso di lasciare il Borussia Dortmund. Tentativo Chelsea, lui vuole lo United

Il futuro di Jadon Sancho resta tema caldissimo sia in Inghilterra che in Germania. The Athletic spiega che il talento inglese ha oramai deciso di lasciare il Borussia Dortmund in estate e che nelle ultime ore ci sarebbe stato un forte e convinto tentativo del Chelsea per lui. La volontà del giocatore però farà la differenza, e in questo senso la pista calda resta quella che porta al Manchester United. I Red Devils stanno portando avanti il corteggiamento per il giocatore già dallo scorso anno e ora potrebbero chiudere la trattativa con i gialloneri con una proposta da 80 milioni di euro cash.