Jiangsu FC, striscione dei tifosi al Centro Sportivo: "Il vento gelido non raffredda l'entusiasmo"

Dopo che il Jiangsu, ha cessato ogni attività per la crisi legata al Covid, un gruppo di tifosi del club si è presentato davanti alla sede del Centro Sportivo, con uno striscione con scritto: "Il vento gelido non raffredda l'entusiasmo". Il centro è stato chiuso e i giocatori si stanno allenando nei parchi pubblici per mantenersi in forma in attesa che venga presa una decisione definitiva sul futuro societario. A riportarlo è Titan Sports Plus.

After Jiangsu FC 'ceased operation', a few fans gathered outside of the club and raised a banner 'Wind chill won't cool enthusiasm, Guard Jiangsu FC!' The training center has closed. Players have to train in public grounds to keep fit. They are waiting for the final decision. pic.twitter.com/esdEt2Kutz

— Titan Sports Plus (@titan_plus) March 3, 2021