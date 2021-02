Joao Felix guarito dal Covid, Simeone: "Non ha avuto molti sintomi, è ok e domani sarà con noi"

Joao Felix è guarito dal Covid e tornerà quindi a disposizione già per la sfida di domani tra Atletico Madrid e Levante. A commentare le condizioni della stella portoghese è stato mister Diego Pablo Simeone nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Joao è carico e non vede l'ora di tornare in campo. Sta bene, anche perché non ha avuto tanti sintomi, e ha continuato quindi ad allenarsi da solo. È molto positivo per noi poter contare anche su di lui domani, ma non abbiamo ancora deciso se e quanto giocherà. Faremo le nostre valutazioni e scioglieremo le riserve soltanto nel giorno della partita".

Il classe '99 ha saltato le ultime due gare di campionato contro Celta Vigo e Granada proprio a causa della sua positività al Coronavirus.