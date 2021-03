Joao Felix su CR7: "È di ispirazione. Per quello che ha vinto e quello che vuole ancora vincere"

L’attaccate dell’Atletico Madrid Joao Felix in un’intervista a World Soccer dell’importanza di poter lavorare con Cristiano Ronaldo durante il ritiro della nazionale lusitana: “È un esempio per tutti quanti, non solo per tutto quello che ha vinto, ma anche per tutto ciò che vuole ancora vincere. La sua influenza è di grande importanza per me e per la squadra. Non pretende dagli altri più di quello che pretende da se stesso, è un grande capitano ed è sempre pronto a dare consigli. - conclude Joao Felix – Prima di una delle mie prime partite in Nations League mi disse di mantenere la calma e godermi la partita”.