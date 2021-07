Joao Mario al Benfica, i tifosi dello Sporting "impiccano" un fantoccio con il suo volto

La cessione al Benfica di Joao Mario ha scatenato l'ira dei tifosi dello Sporting, che nelle scorse ore si sono resi protagonisti di gesti deprecabili in patria, tra le strade di Lisbona. Come ampiamente documentato sui social, un gruppo di tifosi dello Sporting ha "impiccato" un fantoccio con il volto dell'ex centrocampista dell'Inter dopo la sua firma con gli storici rivali, scatenando lo sdegno generale per un gesto che va ampiamente condannato.