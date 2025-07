Ufficiale Barcellona, Hugo Alba va all'OFK Belgrado. Ha firmato fino al 2028

Il Barcellona perde uno dei suoi giovani più promettenti: Hugo Alba ha completato il suo trasferimento all'OFK Belgrado, club serbo. L'attaccante, considerato un talento di alto livello, si è svincolato il 30 giugno dopo la scadenza del suo contratto con il Barça e ha ora firmato con l'OFK Belgrado un accordo che lo legherà fino al 2028.

Il 19enne aveva già iniziato ad allenarsi con il club serbo nelle ultime tre settimane durante il pre-campionato, facendo persino il suo debutto non ufficiale lunedì, partendo titolare in un'amichevole contro la Dinamo Mosca. Un segnale chiaro della sua immediata integrazione nel nuovo ambiente e della fiducia riposta in lui dal club balcanico. Alba è un centravanti moderno, riconosciuto per la sua capacità di essere un punto di riferimento offensivo e per il suo fiuto per il gol. Le sue qualità tecniche e fisiche lo rendono un attaccante completo, con un profilo ideale per il ruolo di "uomo chiave" in area di rigore.

Annunciando la sua partenza, Alba ha espresso parole cariche di emozione: "Sono arrivato più di sei anni fa, da bambino con una valigia piena di sogni. Me ne vado da adulto, con il cuore pieno di insegnamenti, e portando con me un'educazione e dei valori che mi accompagneranno per sempre, ovunque la vita mi porti." Un nuovo capitolo si apre per il giovane attaccante, pronto a dimostrare il suo valore lontano dalla cantera blaugrana.