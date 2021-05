Jonathan dos Santos: "MLS in 4-5 anni tra i top al mondo". Bojan: "Non mi pento della scelta"

vedi letture

Bojan Krkic, storico attaccante del Barcellona, ma anche di Roma e Milan (attualmente svincolato) è stato protagonista di un'intervista organizzata da LaLiga per ripercorrere gli anni da record vissuti in maglia blaugrana e la sua ultima avventura in MLS, tra le fila del Montreal: "Sono arrivato al Barcellona a soli 9 anni. Avevo iniziato nel Bellpuig, una piccola squadra catalana, per poi partecipare a un campo estivo organizzato dal Barça ad Andorra e mettermi in mostra, a tal punto da convincere i blaugrana a tesserarmi. Sono partito dal Benjamín A e da lì ho segnato tanti gol. Ho vissuto anni fantastici nella Masia e in prima squadra, giocando con tantissimi campioni. Mai dimenticherò il debutto ne LaLiga: era il 16 settembre 2007 e giocavamo contro l'Osasuna, a Pamplona. MLS? Dopo l'avventura allo Stoke avevo delle opzioni per restare in Europa, ma queste non facevano parte del progetto che avevo in mente per continuare a crescere come uomo e come professionista. Per questo sono andato in Canada al Montreal. Sono soddisfatto della mia decisione e non me ne pento".

Al fianco di Bojan, ha preso la parola nella medesima intervista de LaLiga anche il suo ex compagno di squadra ai tempi del Barça Jonathan dos Santos, dal 2017 centrocampista dei Los Angeles Galaxy sempre in MLS: "Ricordo bene quando il Barcellona decise di puntare su di me. Andai a giocare un torneo in Francia, vestendo la maglia di una rappresentativa messicana. Il Barça vide me e mio fratello (Giovani, ndr) e ci chiese subito di andare in Catalogna a fare un provino. Avevo appena 9-10 anni e già la settimana dopo diventai un calciatore blaugrana, fu incredibile. Ricordo ancora il mio debutto in prima squadra: eravamo al Camp Nou ed entrai al posto di Iniesta contro il Villarreal, la partita finì 1-1. Giocare coi migliori inizialmente fu uno shock per me. Fino a pochi giorni prima andavo a vederli e tifarli, poi mi ritrovai in campo con loro. C'erano tante pressioni, ma imparavo ogni giorno. MLS? È stata una decisione facile per me, visto che qua c'era già mio fratello. Sono molto contento del mio percorso, sono convinto che questo campionato in 4-5 anni diventerà uno dei migliori al mondo. Sono felice e non voglio andarmene, spero di potermi ritirare proprio ai Los Angeles Galaxy".