Ufficiale Jonathan Rowe, che balzo: dalla Championship va in prestito al Marsiglia di De Zerbi

Una nuova tappa nella sua carriera, la prima lontano dall'Inghilterra e ad un livello così alto. A 21 anni infatti Jonathan Rowe lascia momentaneamente il Norwich per atterrare all'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi in prestito con diritto di riscatto. L'ala sinistra inglese, classe 2003, si calerà in una nuova realtà, ai massimi livelli della Ligue 1, oltre che in un nuovo Paese dalla lingua e cultura differente dalla propria. Il primo vero "esame di maturità" per Rowe.

Il comunicato ufficiale. "L'Olympique de Marseille è lieto di annunciare l'ingaggio di Jonathan Rowe dal Norwich City FC. L'attaccante 21enne si è unito al club in prestito con opzione di acquisto, dopo aver superato con successo le visite mediche.

Nato a Londra il 30 aprile 2003, Jonathan Rowe ha iniziato la sua formazione con il Norwich City FC nell'Inghilterra orientale. Ala versatile, atletica ed esplosiva, il londinese ha messo a frutto le sue capacità nelle squadre accademiche degli Yellows. All'età di 18 anni, l'ala destra ha firmato il suo primo contratto da professionista con il suo club di origine nell'ottobre 2021. Nello stesso anno, Jonathan Rowe ha attirato l'attenzione dello staff degli Yellows, segnando 9 gol e fornendo 5 assist in 15 presenze nella squadra riserve. L'ala vivace e dal carattere deciso ha fatto il suo debutto da professionista contro il Crystal Palace, squadra di Premier League, nell'inverno del 2021.

Dopo una serie di prestazioni convincenti, continua a progredire con la prima squadra fino alla stagione 2023/24, quando l'ala inglese si mette in luce. In 38 partite con i Canaries, l'attaccante, che può giocare su entrambi i lati o al centro, ha segnato 13 gol e fornito 4 assist lo scorso anno.

Queste prestazioni eccezionali hanno attirato l'attenzione della Federcalcio inglese: Jonathan Rowe è stato convocato per la prima volta con i Giovani Leoni e ha anche segnato il suo primo gol al debutto con l'Inghilterra U23 nell'ottobre 2023.

Benvenuto all'OM Jonathan!", la chiosa dell'annuncio del club francese.