Jorginho in finale di Champions: "Spese tante energie per esserci, dopo il Real tirato fuori tutto"

Il centrocampista italo-brasiliano del Chelsea, Jorginho, ha presentato così in conferenza stampa la finale di Champions in programma domani contro il Manchester City: "Abbiamo speso un sacco di energie per arrivare fin qui, questo è un traguardo incredibile per me e per il Chelsea. Abbiamo lavorato duro per raggiungerlo e alla fine della semifinale col Real Madrid ho tirato fuori tutte le mie emozioni. Possibili rigori? Mi sento preparato, io così come tutti i miei compagni".