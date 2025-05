Ufficiale Jorginho saluta l'Arsenal: "Mi avete fatto sentire amato, non lo dimenticherò mai"

"Sapete, qualche volta la stagione è più del solo calcio. Riguarda i momenti. Le persone. La crescita. È qualcosa che ti fa sentire parte di qualcosa di più grande di te". Per Jorginho, centrocampista italo-brasiliano, è tempo di salutare l'Arsenal e lo ha provato a fare attraverso un videomessaggio dedicato sui social. L'ex Napoli e Verona infatti ha un contratto in via di scadenza con i Gunners al termine della stagione corrente e, come ampiamente anticipato, è vicino al trasferimento al Flamengo per disputare la Coppa del Mondo per Club, che inizierà il 14 giugno.

Jorginho ha ringraziato l'Arsenal per i due anni trascorsi al club, dopo essere atterrato a Londra nel 2023. "Quando sono arrivato all'Arsenal, non sono arrivato solo in un club. Sono entrato in una famiglia, molto affamata e appassionata, con degli obiettivi. Ho dato tutto quello che avevo, ogni giorno, ogni partita. Non solo per i risultati ma per questa maglia. Per questi tifosi".

E ancora: "Anche se partivo dal primo minuto o dalla panchina, mi avete fatto sentire apprezzato, amato. Questo è raro nel calcio e non lo dimenticherò mai. Ora è tempo di dire addio, o forse arrivederci. Quando un posto ti sembra casa, l'addio non è mai facile, ma me ne vado a testa alta e con il cuore pieno. Grazie Arsenal", ha raccontato Jorginho.