Jovic: "Al Real Madrid non ho giocato, all'Eintracht mi vivo il successo. Futuro a fine stagione"

Luka Jovic, attaccante di proprietà del Real Madrid e tornato all'Eintracht Francoforte dopo aver trovato poco spazio in Spagna, è stato intervistato dalla Bild. "Negli ultimi due anni non ho giocato, per cui ancora non sono completamente in forma, ma cerco di dare sempre il massimo in allenamento. Il ritorno all'Eintracht è stato un successo, qui sto molto bene. Al futuro penserò a stagione finita, in questo momento penso solo ai risultati dell'Eintracht. Tutto è possibile".