Kean, 12° gol stagionale: appena uno in meno dei 13 precedentemente siglati in carriera

Un altro gol con il Paris Saint-Germain. Il dodicesimo stagionale, appena uno in meno dei tredici totalizzati nelle precedenti sessantaquattro apparizioni ufficiali in tutte le competizioni in carriera. La versione francese di Moise Kean è senza dubbio la migliore che l'ex bianconero abbia mostrato sino ad oggi, e i numeri inquadrano il grande impatto avuto dal classe 2000 a Parigi. L'attuale accordo tra l'Everton (club che ne detiene ancora il cartellino) e il PSG prevede un rientro nel Merseyside dell'attaccante senza alcuna opzione per i parigini di riscattarlo. In caso di rientro alla casa madre, dunque, Kean potrebbe diventare di diritto uno dei nomi più appetibili del prossimo mercato estivo.