Kiyan Prince ucciso a 16 anni nel 2006: FIFA21 lo inserisce nella rosa del QPR

Non tutti sanno che il mitico Loftus Road, lo stadio londinese casa del Queens Park Rangers, ha cambiato nome nel 2019. Adesso si chiama "Kiyan Prince Foundation Stadium": è il nome di una fondazione benefica dedicata a Kiyan Prince, lo sfortunato ragazzo del settore giovanile degli Hoops che morì a soli 16 anni, accoltellato durante una rissa nel 2006 nei pressi della sua scuola. Kiyan aveva solo provato a difendere alcuni amici che erano stati presi di mira da un gruppo di bulli.

A quindici anni dalla sua morte, due anni dopo l'omaggio del QPR arriva anche quello della EA Sports, la casa produttrice del videogioco FIFA che ha deciso di inserire il giovane nella lista dei giocatori del QPR nell’ultimo aggiornamento di FIFA 21. Il suo aspetto fisico (o meglio, una simulazione di quelle che sarebbero potute essere le sue caratteristiche fisiche, somatiche e tecniche) è stato ricostruito grazie a un sofisticato software: oggi Prince avrebbe 30 anni e proprio il 30 è il numero di maglia che gli è stato assegnato nella squadra del QPR. Non solo in quella virtuale, ma anche in quella ufficiale: dalla prossima stagione, infatti, il suo nome comparirà nelle distinte ufficiali prima di ogni partita, per tener vivo il ricordo di un ragazzo davvero speciale.