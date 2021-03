Klopp chiaro: "Quando lascerò il Liverpool, mi prenderò un anno sabbatico. Non chiamatemi"

"Quando finirò al Liverpool, mi prenderò un anno sabbatico. Che nessuno mi chiami dopo quattro o sei mesi, staccherò per un anno". Mister Jurgen Klopp ha già le idee chiare, chiarissime per il suo futuro. Lo ha ribadito nell'intervista concessa in queste ore a Sport Bild, nella quale il tecnico tedesco ha parlato del suo contratto in scadenza nel 2024 e anche del miglior giocatore mai allenato: "Dico Robert Lewandowski. Quello che ha tirato fuori dal suo potenziale, come si è impegnato per diventare il giocatore che è oggi, è straordinario. Devo ringraziare lui e tutti gli altri calciatori che mi hanno fatto sembrare un ottimo allenatore", ha risposto sorridendo il condottiero dei Reds.