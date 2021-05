Klostermann star di FIFA Ultimate Team: "Mi vogliono tutti perché sono velocissimo"

Calcio e videogiochi. Lukas Klostermann, difensore della Nazionale tedesca e del RB Lipsia, ha fatto impazzire i player di tutto il mondo grazie ai suoi ottimi parametri a FIFA Ultimate Team, in particolare quello della velocità: "Mi fa piacere essere considerato uno dei più forti di FIFA Ultimate Team. Ho ricevuto tanti messaggi al riguardo, mi sento fortunato perché in molti vogliono difensori centrali non solo forti in difesa, ma anche veloci. Il mio parametro di velocità è molto elevato e questo è sicuramente un vantaggio", le dichiarazioni del classe '96 in una simpatica intervista.

