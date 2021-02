Krasnodar-Dinamo, Musaev: "Assenze? Ferguson ha avuto l'11 ideale 10 volte in 1000 gare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Dinamo Zagabria, valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, il tecnico del Krasnodar, Murad Musaev ha dichiarato, in merito: "Sir Alex Ferguson ha detto che in 1000 partite ha avuto una formazione ottimale 10 volte. L'allenatore vuole che tutti siano a loro disposizione, ma questo non accade. La cosa principale è che sono soddisfatto del lavoro della squadra, dell'atmosfera, ogni giocatore uscirà e darà tutte le sue forze. Non vedremo questa differenza da quei ragazzi che non usciranno nella partita di domani".