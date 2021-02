Kurbos come Mbappé. Tripletta nel 4-1 del Metz al Camp Nou nel 1984: "Pazzesco, una follia"

Kylian Mbappé ha ripetuto martedì un'impresa che era riuscita in passato solo ad Andriy Shevchenko: segnare tre reti al Camp Nou in una partita di Champions League. In Coppa delle Coppe, invece, c'era riuscito Tony Kurbos; era il 1984, e l'attaccante sloveno trascinava il Metz a una clamorosa rimonta, dopo il 4-2 subito in casa nella gara d'andata degli ottavi. A Le Parisien ha ricordato quella notte magica, che ricorda molto quella dei parigini anche perché il risultato fu lo stesso: "Facemmo una grande impresa. Nessuno se l'aspettava, soprattutto dopo la nostra sconfitta dell'andata. Abbiamo giocato contro 25.000 persone. Ricordo ancora perfettamente i miei tre gol. Anche nella tomba li ricorderò".

Similitudine impressionante: "Mi sono detto: 'Cos'è questa follia?' Il punteggio finale è stato lo stesso, ma anche lo sviluppo della partita è stato uguale: eravamo sotto 1-0, come il PSG, e abbiamo rimontato grazie alla tripletta di un giovane calciatore. A quel tempo non avevo nemmeno 24 anni, Mbappé ne ha 22. È assurdo dire che Mbappé ha ripetuto la mia impresa. Mbappé è un fenomeno assoluto, ha qualità incredibili. Ma almeno potrò dire che abbiamo fatto la stessa cosa".