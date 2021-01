L'Accademia di Lettere difende Cavani: "'Negrito' non è un'offesa. FA ignorante"

L'Academia delle Lettere in Uruguay si scaglia contro la Football Association (FA) per aver squalificato per tre turni, più multa di 110 mila euro, Edinson Cavani, reo di aver risposto con un "Gracias negrito!" a un amico in una Instagram story. La FA ha ritenuto determinate parole offensive, improprie e di matrice razzista e a nulla sono valse le scuse del calciatore, che aveva cancellato il post. Tuttavia l'Accademia linguistica dell'Uruguay è venuta in soccorso del Matador, sottolineando: "Qui la parola 'negro' e il suo diminuitivo 'negrito' così come gordo (grasso) e il suo diminutivo gordito, o come flaco (magro.) sono comunemente usati come scherzosi o in segno d'affetto tra amici. Nello spagnolo che si parla in Uruguay, ad esempio, ci si chiama così tra padre e figlio, o tra amici, ed è normale sentire parole come gordito, negro, negrito... E non sono necessariamente riferite a una persona che è grassa o con la pelle scura". L'Accademia punta così il dito contro la FA: "La Federcalcio inglese ha commesso una grave ingiustizia ad un atleta uruguayano di altissimo livello internazionale e ha messo a nudo la propria ignoranza a riguardo degli usi della lingua ed in particolare dello spagnolo, senza tener conto di tutte le sue c