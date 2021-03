L'addio di Aguero al City fa rumore in Spagna: Barça pretendente ma occhio alle sorprese

10 anni e 257 gol dopo, Sergio Aguero dice addio al Manchester City. Una notizia arrivata in serata e che si è rapidamente diffusa in tutto il pianeta. La cassa di risonanza ha ampliato il rumore soprattutto in Spagna, possibile futuro destino del Kun. La notizia trova spazio sulle aperture di diversi quotidiani: dal Mundo Deportivo che si limita ad un’analisi e un titolo piuttosto distaccati (Ufficiale: Aguero non proseguirà al Manchester City) a Sport, che invece sottolinea il nome dell’argentino come possibile rinforzo del Barcellona con l’obiettivo di accontentare l’amico Leo Messi. Su As, oltre al Barcellona viene indicato anche il Manchester United come papabile destinazione, mentre Marca allarga ulteriormente il ventaglio delle pretendenti: oltre ai blaugrana, anche PSG, Chelsea e Independiente in Argentina.