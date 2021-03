L'agente De Fanti avvisa: "Brexit influirà sui giovani. Operazioni alla CR7 non più possibili"

Roberto De Fanti, agente FIFA attivo soprattutto in Premier League, tramite la Gazzetta dello Sport analizza le differenze e i punti di contatto del suo lavoro fra Italia e Inghilterra, soffermandosi anche sull'impatto della Brexit sul mondo del calciomercato: "Cambieranno molte cose, a cominciare dai giovani. Operazioni come quelle che hanno portato in Inghilterra Cristiano Ronaldo e Pogba non saranno più possibili".

Quindi un passaggio su Japhet Tanganga, difensore del Tottenham e suo assistito: "Era curato dalla Stellar da quando aveva 14 anni, ma si è sentito trascurato. E' cresciuto nell'accademia del Tottenham, è aperto al mondo e si è fidato di me".