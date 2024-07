Ufficiale L'Ajax si assicura uno dei migliori talenti norvegesi: il 16enne Skaarud firma per 3 anni

L'Ajax ha da sempre un occhio di riguardo per i giovani talenti, non solo olandesi. In continuità con questa tradizione, il club di Amsterdam ha annunciato di aver ingaggiato Daniel Skaarud: il giovanissimo norvegese, ancora minorenne, lascia il Lillestrom e firma un contratto fino al 30 giugno 2027.

Skaarud, 16 anni (classe 2007), ha già disputato 6 partite in prima squadra, mettendo a referto due gol e un assist. Un impatto devastante, che non è passato inosservato agli osservatori dei lancieri. Per il momento il giovane si aggregherà alla squadra Under-19 ma Francesco Farioli lo seguirà con grande attenzione.