Ufficiale L'Arsenal annuncia tanti addii per fine contratto: salutano anche Elneny e Cedric Soares

L'Arsenal annuncia gli addii di tanti calciatori in scadenza di contratto. Tra questi c'è anche qualche nome noto, come Mohamed Elneny e l'ex Inter Cedric Soares. Di seguito il comunicato ufficiale: "In vista dell’annuncio ufficiale della Premier League su tutti i giocatori maschili che saranno in scadenza il contratto con i loro club attuali il 30 giugno, cogliamo l’occasione per ringraziare quei giocatori che ci lasceranno alla fine del mese. Diremo addio ai seguenti giocatori e membri dell'Academy maschili.

Mauro Bandeira

Omari Benjamin

Luis Brown

Catalin Cirjan

Noah Cooper

Sabrina D’Angelo

Henry Davies

Ovie Ejeheri

Mohamed Elneny

Taylor Foran

Hubert Graczyk

James Hillson

Henry Jeffcott

Tyreece John-Jules

Alex Kirk

James Lannin-Sweet

Kaylan Marckese

Vivianne Miedema

Arthur Okonkwo

Kamarni Ryan

Cedric Soares

Kido Taylor-Hart

Ringraziamo tutti i giocatori che ci hanno lasciato per il loro contributo al club. Farete sempre parte della famiglia dell'Arsenal e vi auguriamo tutto il meglio della salute e della felicità per il vostro futuro. Eventuali ulteriori sviluppi riguardanti l'estensione dei loro contratti da parte dei giocatori, così come l'adesione/riadesione o l'uscita, saranno comunicati ufficialmente una volta confermati".