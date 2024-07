Ufficiale L'ex Shakthar Teté riparte dalla Grecia: lascia il Galatasaray per il Panathinaikos

Il Panathinaikos annuncia un nuovo colpo: ecco il brasiliano Tete in arrivo dal Galatasaray. Soltanto lo scorso agosto Tete era stato acquisito dai turchi per 2,5 milioni di euro: è prevista dunque una plusvalenza dato che i greci lo pagheranno 4 milioni e 750mila euro.

In Turchia, sotto la guida dell'ex Inter Okan Buruk, Tetè ha segnato 3 gol e fornito 6 assist in 45 partite, fra Super Lig e Coppe. Ha vinto il campionato ed anche la Supercoppa turca. In precedenza, allo Shakthar Donetsk, si era aggiudicato 2 campionati, una Coppa nazionale ucraina ed una Supercoppa.