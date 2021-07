L'ex Udinese Widmer lascia di nuovo la Svizzera: accordo quasi raggiunto tra Basilea e Mainz

vedi letture

Silvan Widmer è pronto a lasciare nuovamente la Svizzera, come fece nel 2013 per vestire la maglia dell'Udinese. L'esterno della nazionale di Petkovic, al Basilea dal 2018, nei prossimi giorni dovrebbe trasferirsi in Bundesliga. Il club elvetico è vicino all'accordo con il Mainz per la cessione del classe '93. A scriverlo è Le Matin.