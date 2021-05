L'Inter Miami di Higuain perde ancora: 0-2 con Montreal, con una tempesta in mezzo

Una giornata da ricordare, ma in negativo. L'Inter Miami di Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi ha perso in casa contro il Montreal Impact per 2-0: una partita caratterizzata dalla violenta bufera che ha costretto le due squadre ad attendere oltre 2 ore tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. Lo stadio è stato completamente evacuato, fino a quando le autorità non hanno autorizzato la ripresa della sfida, terminata con la seconda sconfitta in cinque match per la formazione di Phil Neville, che ha conquistato solo un successo in stagione e nessuno in casa.

The weather delay at #DRVPNKStadium continues due to lightning in the area. Estimated kickoff time ~10:45pm pending no additional lightning in the area.

( 30min is added per additional strike in the area.) pic.twitter.com/23YYEKXGbO

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 13, 2021