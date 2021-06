L’Olanda di De Boer si salva nel finale: Depay regala il 2-2 contro la Scozia

Pareggio per l'Olanda, che in amichevole pareggia nel finale contro la Scozia, a pochi giorni dall'inizio dell'Europeo. Gli uomini di De Boer vanno sotto dopo dieci minuti per il gol di Hendry, ma trovano il gol del pari poco dopo, con il solito Memphis Depay. Alla mezz'ora l'ex tecnico dell'Inter sostituisce sia Wijnaldum che De Jong, per Klassen e Gravenbearch ma la Scozia torna nuovamente avanti, con il primo gol in Nazionale di Nisbet. La partita pare indirizzata verso i britannici, ma al novantesimo ancora Depay sigla il gol del 2-2 con una splendida punizione, che sigilla con una pareggio l'amichevole. Per gli Orange in programma domenica l'ultima amichevole pre Europeo, contro la Georgia, mentre la Scozia affronterà, sempre domenica, il Lussemburgo.