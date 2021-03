La Nigeria ai piedi di Osimhen: la stampa esalta la prestazione stellare col Lesotho

Capocannoniere insieme a Patson Daka del Salisburgo delle qualificazioni per la Coppa d'Africa, Victor Osimhen del Napoli ha segnato anche ieri contro il Lesotho nella gara finita 3-0. La punta è stata eletta migliore in campo dalla stampa nigeriana, che gli ha dato anche 9 in pagella. Una prestazione da Man of the match che fa di Osimhen il trascinatore delle Super Eagles, ieri con un gol, un assist e una rete annullata. Quasi perfetto.