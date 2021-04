La Scozia dice sì al pubblico per Euro2020: "Hampden Park aperto fino al 25% della capacità"

La Scozia dice sì agli spettatori per Euro2020. Per la manifestazione internazionale che si svolgerà dal prossimo giugno, il governo scozzese ha dato la sua approvazione per l’apertura di Hampden Park fino al 25% della capacità totale dello stadio.

We have confirmed in our #EURO2020 submission to UEFA that the Scottish Government has given approval to allow spectators at Hampden Park up to 25% of the stadium capacity.

We anticipate a further update on a number of areas – including ticketing – from UEFA on Friday. https://t.co/FaAf500iBr pic.twitter.com/d6krFOG9TA

— Scottish FA (@ScottishFA) April 7, 2021