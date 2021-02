LaLiga, Atletico-Celta ha chiuso il 22° turno. Tutti i gol della giornata

Con il pari fra Atlético-Celta si è completato il 22° turno de LaLiga. Questi i risultati, la classifica e il prossimo turno. In calce il video con tutti i gol della giornata:

ALAVES-VALLADOLID 1-0 - 66 ' Joselu

LEVANTE-GRANADA 2-2 - 30' e 67' Morales (L), 43' Kenedy (G), 90+2' Soldado (G)

HUESCA-REAL MADRID 1-2 - 48' Galan (H), 55' e 84' Varane (R)

ELCHE-VILLARREAL 2-2 - 16' e 35' Gerard Moreno (V), 49' Carrillo (E), 64' Boye (E)

SIVIGLIA-GETAFE 3-0 - 67' El Haddadi, 87' Gomez, 89' En Nesyri

REAL SOCIEDAD-CADICE 4-1 - 26' e 34' Oyarzabal (R), 54' e 59' Isak (R), 65' Izquierdo (C)

ATHLETIC-VALENCIA 1-1 - 43' Suillamon Sanmartin aut. (A), 65' Gabriel Paulista (V)

OSASUNA-EIBAR 2-1 - 18' Calleri (O), 44' Kike (E), 86' Budimir (O)

BETIS-BARCELLONA 2-3 - 38' Borja Iglesias (BE), 59' Messi (BA), 68' Ruiz aut. (BA), 75' Ruiz (BE), 87' Trincao (BA)

ATLETICO-CELTA 2-2 - 13' Santi Mina (C), 45' e 50' Suarez (A), 89' Ferreyra (C)

Classifica



Atlético Madrid 51**

Barcellona 43*

Real Madrid 43*

Siviglia 42*

Villarreal 36

Real Sociedad 35

Betis 30

Granada 30

Levante 27*

Celta 26

Athletic 25*

Valencia 24

Getafe 24*

Cadice 24

Osasuna 22

Alavés 22

Eibar 20

Valladolid 20

Elche 18**

Huesca 16

*una partita in meno

**due partite in meno

Marcatori

16 reti: Suarez (Atlético Madrid)

13 reti: Messi (Barcellona), En Nesyri (Siviglia)

12 reti: Gerard Moreno (Villarreal)

10 reti: Benzema (Real Madrid), Oyarzabal (Real Sociedad), Morales (Levante)

Questa sera

REAL MADRID-GETAFE (recupero 1a giornata, ore 21)

Prossimo turno (23esima giornata)

12 febbraio

CELTA-ELCHE ore 21

13 febbraio

GRANADA-ATLETICO ore 14

SIVIGLIA-HUESCA ore 16.15

EIBAR-VALLADOLID ore 18.30

BARCELLONA-ALAVES ore 21

14 febbraio

GETAFE-REAL SOCIEDAD ore14

REAL MADRID-VALENCIA ore 16.15

LEVANTE-OSASUNA ore 18.30

VILLARREAL-BETIS ore 21

15 febbraio

CADICE-ATHLETIC ore 21