LaLiga, la tempesta Filomena mette rischio anche Real Valladolid-Valencia: l'aeroporto è chiuso

vedi letture

La tremenda bufera di neve che è caduta durante la notte a Valladolid, e che continua con intensità in queste ore, potrebbe mettere a repentaglio la sfida di domani tra Real Valladolid e Valencia. La squadra di casa non ha potuto svolgere la rifinitura della vigilia, mentre il Valencia avrà difficoltà a raggiungere Valladolid perché l'aeroporto di Villanubla sarà chiuso per tutta la giornata e potrebbe riaprire solo domani alle 12. In attesa di comunicazioni da LaLiga, secondo As la partita ora è a rischio. Domani il Valencia proverà a raggiungere lo Zorilla.