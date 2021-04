LaLiga, pari e patta tra Valencia e Alaves: succede tutto nel finale, Gayà risponde a Guidetti

Succede tutto nel finale, ma la sostanza non cambia per Valencia e Alaves. Altro pareggio ne LaLiga, ancora per un 1-1: dopo Valladolid-Cadice, ecco anche Valencia-Alaves. Guidetti all'84', Gayà all'89' e la situazione di classifica resta non delle migliori: quattordicesimo il Valencia, sedicesimo l'Alaves a +2 sulla zona retrocessione.

CLASSIFICA:

Atletico Madrid 73

Real Madrid 70

Barcellona 68*

Siviglia 67

Real Sociedad 50

Real Betis 49

Villarreal 49

Granada 42*

Osasuna 40

Athletic Club 38*

Celta Vigo 38

Levante 38**

Cadice 37**

Valencia 36**

Getafe 31

Alaves **31

Elche 30**

Real Valladolid 29

Huesca 27

Eibar 23

*una partita in meno

**una partita in più