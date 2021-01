Lampard difende il mercato del Chelsea: "Non è stato deludente ma non posso schierare tutti"

Intervenuto al termine della sfida contro il Leicester, Frank Lampard commenta il mercato del Chelsea. Faraonico, ma che fin qui non ha portato ai risultati sperati: "Non si può parlare di mercato deludente, io faccio sempre la miglior formazione per poter vincere le partite. Non lo facessi perderei credibilità. Non scelgo i giocatori in base alla partita da affrontare. Werner è stato titolare tante volte, lo stesso vale per Hakim Ziyech. Non posso schierare tutti i giocatori a disposizione. Non c'è delusione, è soltanto il mio lavoro. Non è giusto parlare di singoli giocatori. Le partite si perdono quando i giocatori che scendono in campo non riescono a rendere come potrebbero".