Lancio bengala, l'Athletic condanna i suoi tifosi: "Tolleranza zero e sanzioni per gli atti a Roma"

L'Athletic Bilbao non ci sta. In occasione del match d'esordio in Europa League di ieri sera contro la Roma, il club basco è sceso in prima linea per condannare il lancio di bengala da parte dei suoi tifosi allo Stadio Olimpico in occasione della gara contro i giallorossi. In un comunicato ufficiale, il club biancorosso ha espresso chiaramente che "Questo non è il nostro stile” e "vuole mostrare tolleranza zero verso situazioni come quella che si è verificata allo Stadio Olimpico di Roma".

L'Athletic non ha appoggiato "gli atti inaccettabili compiuti da una minoranza di persone che si sono recate alla partita di Europa League contro l'AS Roma e che si trovavano in tribuna d'onore. Durante la partita questo piccolo gruppo ha acceso dei bengala e ne ha lanciati alcuni nella tribuna di casa, contravvenendo alle norme di sicurezza e infangando l'immagine dei nostri tifosi, noti per il loro comportamento esemplare e il loro sostegno incondizionato alla squadra in ogni circostanza".

Previste sanzioni: "Questi atteggiamenti non rappresentano i valori storici dell'Athletic Club, come il rispetto, la sportività e la convivenza". La società spagnola ha annunciato che "in collaborazione con le autorità competenti, sta già prendendo le misure necessarie per identificare i responsabili e garantire l'applicazione delle sanzioni corrispondenti". Mano pesante dunque per chi ha trasgredito: "Il club lavorerà per sradicare questi comportamenti, tolleranza zero. Questa minoranza non rappresenta i nostri tifosi. Il capitano Oscar de Marcos, insieme a Iñaki Williams, ha fatto capire a questa minoranza di tifosi a fine partita che il loro atteggiamento è inaccettabile”.

Concludendo infine con i dovuti ringraziamenti per il seguito di 3000 tifosi nella capitale per sostenere la squadra di Valverde nel debutto europeo "senza alcun incidente e mostrando con orgoglio i nostri colori e la nostra identità”.