Laporta a 2 giorni dalle elezioni: "Dove starà meglio Messi se non al Barça con me presidente?"

vedi letture

Joan Laporta, candidato alla presidenza del Barcellona, ha voluto mandare un messaggio chiaro a Lionel Messi e ai tifosi blaugrana nell'intervista concessa a L'Esportiu in queste ore: "Dove si sentirà meglio Messi se non al Barcellona e con me come presidente?", la sua domanda retorica in vista delle elezioni di domenica prossima.

La corsa per il titolo di presidente sembra ormai essersi ridotta a due tra Laporta e Victor Font.