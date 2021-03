Le aperture in Inghilterra - "Gunderful", Gundogan elimina Ancelotti. Van Dijk-Klopp, Euro Fight

C'è tanto calcio sulla prima pagina sportiva dello Star, chiaramente con tutti i temi principali in Inghilterra. A cominciare dalla vittoria del Manchester City contro l'Everton, nel segno di Gundogan, che vale il passaggio in semifinale di Pep Guardiola e l'eliminazione di Carlo Ancelotti: "Gunderful", titola il taboid che poi si sofferma anche sulla "Euro Fight" (Battaglia europea) tra van Dijk e il Liverpool sul recupero per l'Europeo: per Klopp l'olandese dovrebbe concentrarsi sulla pre-season con i Reds e non andare alla manifestazione continentale.