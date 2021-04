Le aperture in Inghilterra - I ricchi avvoltoi della Premier devono andarsene. City, titolo vicino

vedi letture

Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 22 aprile 2021, si parla del tramonto della Superlega, avviato proprio dal cambio di rotta degli inglesi. Gravi accuse in particolare ai proprietari dei club delle big six che hanno orchestrato questa nuova manovra. "I ricchi avvoltoi della Premier devono andarsene" scrivono i tabloid inglesi in prima pagina. Spazio anche al calcio giocato con il Tottenham che ha trovato la vittoria dopo l'esonero di Mourinho (2-1 sul Southampton) e il Manchester City che si avvicina alla vittoria del campionato.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Mail: "Backlash"

The Guardian: "'We got it wrong'. Owners grovel for forgiveness after breakaway fiasco"

Mirror Sport: "Rich prem vultures must go"