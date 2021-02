Le aperture in Inghilterra - Lo United contro il vecchio ragazzo Ibra. Kane, destino segnato

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 27 febbraio 2021, si parla principalmente del momento dello United e dei sorteggi di Europa League con la squadra di Solskjaer che sfiderà il Milan dell'old boy Zlatan Ibrahimovic, un ex della gara. Domani Chelsea-Man Utd: Pogba salta anche la sfida col Chelsea. Solskjaer spera di recuperare Cavani. Intanto sembra segnato il destino di Harry Kane, destinato a rimanere un altro anno al Tottenham.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Daily Telegraph: "Kane destinated to stay another year at Spurs"

Daily Express: "United must tackle old boy Ibrahimovic"

The Guardian Sport: "Chelsea get their mojo back"

Mirror Sport: "Gunnar get you"