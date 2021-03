Le aperture in Inghilterra - Mourinho è the silent one. Nagelsmann al suo posto?

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 20 marzo 2021, si parla principalmente del tonfo del Tottenham e del momento negativo di José Mourinho, ribattezzato come The silent one perché si è rifiutato di parlare con i suoi giocatori dopo Zagabria. E si vocifera di un possibile avvicendamento in estate con Nagelsmann, ora al Lipsia. Spazio poi ai sorteggi della Champions con Haaland sulla strada del City e il Liverpool di Klopp che può prendersi la rivincita sul Real Madrid dopo la finale persa.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Guardian Sport: "Mourinho faces fight to save his job"

Daily Express: "The silent one"

Sun Sport: "Spurfect storm"

Mirror Sport: "Jose is on mute"