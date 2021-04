Le aperture in Inghilterra - PSG=Pep's Semi Gods. Solskjaer: "Non volevo offendere la Roma"

Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 29 aprile 2021, si parla in particolare della vittoria del Manchester City in casa del PSG nell'andata delle semifinali di Champions League. Rimonta firmata De Bruyne e Mahrez per i Citizens, che intravedono lo storico traguardo della finale di Istanbul. Gioco di parole meraviglioso sul Mirror con l'acronimo PSG trasformato in Pep's Semi Gods. C'è spazio però anche per Manchester United-Roma e per Villarreal-Arsenal, semifinali di Europa League con in campo due inglesi. Solskjaer alla vigilia: "Non volevo offendere la Roma".

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Mail: "Sacre Bleu"

Sun Sport: "'Mahvels"

Mirror Sport: "Pep's Semi Gods"

Daily Express: "Rally les Blues"