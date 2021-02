Le aperture in Inghilterra - United forza 9, Southampton abbattuto. Arsenal, altro ko

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, si parla principalmente del rotondo e roboante successo del Manchester United per 9-0 sul Southampton. Il Manchester è andato in rete con sette marcatori, per il Southampton è il secondo 9-0 in due anni (nel 2019 era successo con il Leicester). Ko l'Arsenal in casa del Wolverhampton.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Sun Sport: "9...9 nein"

Mirror Sport: "Cloud 9"

The Guardian: "Ruthless United hit nine in romp"

Daily Express: "United hammer nine-man Saints"