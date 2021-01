Le aperture in Portogallo - Porto, allarme Otavio: rischia di saltare la Juventus

"Allarme per Otavio". Tra i titoli proposti in prima pagina dal quotidiano portoghese Record c'è anche quello legato al giocatore del Porto, che dopo un problema muscolare è in dubbio anche per la partita di Champions League con la Juventus. Su A Bola, l'altro quotidiano sportivo lusitano, il titolo principale viene dedicato all'allenatore portoghese che ha vinto la Libertadores col Palmeiras: "Abel, il conquistatore".